Only Murders In The Building 3: Jesse Williams nel cast della serie TV

Jesse Williams è stato ingaggiato per entrare nel cast di Only Murders In The Building 3, in uscita su Disney+.

Un nome di un importante telefilm è entrato a far parte del cast di una serie TV acclamata dalla critica ed apprezzata da pubblico: stiamo parlando di Jesse Williams, che ha lavorato in precedenza a Grey’s Anatomy, e che lavorerà alla serie TV Only Murders in the Building 3.

Secondo quanto è stato rivelato il suo ruolo sarà quello di un documentarista che arriva ad interessarsi al caso che ha messo al centro i tre protagonisti di Only Murders in the Building. L’ingresso di Jesse Williams nel cast di Only Murders in the Building 3 arriva dopo che l’interprete è stato per dodici stagioni il Dr. Jackson Avery di Grey’s Anatomy.

Jesse Williams ha lavorato anche al cinema per film come Quella Casa nel Bosco, e si è fatto notare anche a teatro dove ha ottenuto una nomination ai Tony Award per Take Me Out.

In attesa della terza stagione di Only Murders in the Building, ecco la sinossi della seconda stagione:

In seguito alla sconvolgente morte del presidente del consiglio di amministrazione di Arconia, Bunny Folger, Charles (Steve Martin, Il padre della sposa), Oliver (Martin Short, The Morning Show) e Mabel (Selena Gomez, I morti non muoiono) tentano di smascherare il suo assassino. Tuttavia, ne derivano tre (sfortunate) complicazioni: il trio è implicato pubblicamente nell’omicidio di Bunny, si trova al centro di un podcast rivale e inoltre deve affrontare un gruppo di vicini newyorkesi convinti che abbiano commesso l’omicidio.

La serie TV è disponibile su Disney+.