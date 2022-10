Offerte Amazon: Ghost of Tsushima per PS5 in forte sconto

Ghost of Tsushima per PS5 si presenta attualmente in offerta sulla piattaforma di Amazon grazie a un super sconto.

Le offerte Amazon di oggi ci portano in super sconto Ghost of Tsushima per PlayStation 5, che scende ad un prezzo davvero interessante con uno sconto del 31%.

Il gioco è in offerta a 55,99€, ovvero 25€ in meno rispetto al prezzo originale: si tratta di un gioco sviluppato da Sucker Punch, creatori di Infamous, che hanno creato un single player molto interessante legato alle usanze dei Samurai e al Giappone. Per l’esattezza, parliamo della versione Director’s Cut di PS5 con all’interno il DLC, la modalità multiplayer e alcune opzioni aggiuntive.

Ghost of Tsushima racconta le avventure di Jin Sakai: alla fine del XIII secolo, l’impero mongolo ha distrutto intere nazioni durante la propria campagna di conquista dell’Oriente. L’Isola di Tsushima è l’ultimo baluardo rimasto tra il Giappone continentale e l’invasione di un’enorme flotta mongola condotta dallo spietato e scaltro generale Khotun Khan.

Mentre l’isola è in preda all’inferno di fuoco scatenato dalla prima ondata dell’assalto dei Mongoli, il guerriero samurai Jin Sakai si erge come uno degli ultimi sopravvissuti del suo clan. È deciso a fare tutto il possibile per proteggere il suo popolo e riprendersi la sua terra natale, costi quel che costi. Il gioco presenta gratuitamente anche una modalità multiplayer PvE che permette di giocare insiema ad altri 3 giocatori.

