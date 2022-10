Nathan Never-Justice League in anteprima a Lucca Comics & Games 2022

Nathan Never-Justice League: Doppio Universo arriverà in anteprima al Lucca Comics & Games 2022, prima di uscire in libreria e fumetteria il 4 novembre.

Nathan Never-Justice League: Doppio Universo è pronto ad arrivar in libreria e fumetteria, ma prima ancora al Lucca Comics & Games 2022. Gli universi narrativi dei personaggi di DC Comics e di Sergio Bonelli Editore si incontrano nello storico team-up scritto da Michele Medda, Bepi Vigna e Adriano Barone, per i disegni di Sergio Giardo e i colori di Daria Cerchi, Virginia Chiabotti e Mariano De Biase.

Ecco alcune immagini tratte dal fumetto.

Dopo il volume dedicato al team-up tra Flash e Zagor, arriva ora in libreria e fumetteria il secondo incontro tra un eroe Bonelli e l’intera Justice League, il gruppo di supereroi più noto dell’universo DC. Un’incredibile storia d’azione ambientata in due Terre e in ben tre tempi narrativi! Presente, futuro e “doppio futuro” fanno da sfondo a uno scontro senza precedenti. Il volume sarà composto da 144 pagine a colori e sarà venduto al prezzo di 24 euro ed è in uscita il 4 novembre.

L’Agente Speciale Alfa e i suoi compagni, prima fra tutti Legs Weaver, saranno al fianco di Superman, Wonder Woman, Batman, Aquaman e tutti gli altri eroi più potenti della Terra, per combattere una terribile minaccia per il Pianeta e l’intero universo. La lunga avventura di NATHAN NEVER – JUSTICE LEAGUE. DOPPIO UNIVERSO non racconta solo una drammatica battaglia tra il bene e il male, ma è anche l’incontro di diversi caratteri, di differenti idee di giustizia, di esseri umani e esseri quasi divini che dovranno trovare un equilibrio per raggiungere l’obiettivo finale.

L‘introduzione del volume è firmata da Adriano Barone. Il volume è disponibile anche con una speciale variant cover nelle librerie Games Academy del gruppo Manicomix e sul sito di Sergio Bonelli Editore.