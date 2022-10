Model A: l’auto che all’occorrenza si trasforma in un biplano e spicca il volo

Una startup californiana vuole produrre la prima auto volante di massa. Il primo prototipo, la Model A, è stata presentata durante un evento di lancio organizzato presso la Draper University di San Mateo, in California.

La Model A sarà in grado di prendere il volo, con decollo verticale, ed avrà un’autonomia massima di 110Km con una singola ricarica. Il prototipo californiano dovrà vedersela con alcuni competitor agguerriti, tra cui AirCar e Pal-V. Tutti in corsa per produrre la prima vera auto voltante. Non un semplice VTOL, ma un veicolo versatile capace di sentirsi a suo agio tanto sulle strade quanto nei cieli.

Un’auto volante deve essere in primo luogo una vera auto, quindi deve poter viaggiare sulle strade normali e la si deve poter parcheggiare ovunque. Deve anche poter decollare verticalmente, se ti serve una pista di lancio quale problema stai risolvendo?

ha detto Jim Dukhovny, CEO e co-founder della startup.

La Model A per i viaggi più lunghi può trasformarsi in un piccolo biplano. Dopo il decollo verticale, la Model A ruota orizzontalmente, mentre la cabina rimane sempre in posizione stabile (nessun effetto ottovolante) grazie ad un meccanismo brevettato.

Ma davvero un domani avremo tutti un’auto volante? Probabilmente no, difficilmente i governi lo consentiranno: per guidare la Model A sarà pur sempre necessario un brevetto di volo.