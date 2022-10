Millennials: ecco quali prodotti scelgono

Trovaprezzi.it, comparatore leader in Italia, ha analizzato gli atteggiamenti dei Millennials per studiare le categorie di merci che interessano di più.

I Millennials sono la prima generazione cresciuta nell’era digitale e sfruttano il web proprio per selezionare e informarsi sui prodotti da acquistare. L’azienda italiana leader nel mercato per comparazione di prezzi è 7Pixel S.r.l, per quanto riguarda gli operatori di e-commerce. Fra i suoi marchi ci sono Trovaprezzi.it e Drezzy.it, ed è monitorata dal Gruppo MutuiOnline S.p.A., società quotata al Segmento STAR di Borsa Italiana. Oggi secondo Trovaprezzi.it, analizzando le categorie top 10, l’interesse è mirato a integratori alimentari, smartphone, sistemi di condizionamento, prodotti per la salute e il riscaldamento. Sono inclusi sneakers, tv, frigo, ferramenta e vini.

I Millennials ricercano fra tutti l’Apple iPhone 13 come smartphone, mentre la tv più ambita è la LG OLED C1. Fra gli integratori salutari il più desiderato è l’integratore Armolipid Plus di Rottapharm e fra le ricerche ancora in testa il tampone rapido per Covid-19. Fra gli elettrodomestici compaiono i condizionatori inverter classe A+++ da 1200btu, stufe a legna La Nordica e congelatori a pozzetto. Da citare anche sacchi di pellet da 15 kg e tra i vini il Sassicaia è il prediletto. Per quanto riguarda le sneakers i giovani 25-34 anni scelgono le Nike Air Jordan 1’07, mentre fra i 35-44 anni le comode Saucony Jazz Original.