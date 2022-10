Giornata Mondiale Salute Mentale: 33 imprese insignite

La sensibilizzazione alle aziende su salute mentale e i percorsi formativi di inclusione socio-lavorativa di persone con disturbi mentali sono gli obiettivi del contest. “CEOforLIFE Lundbeck Awards: la salute parte dal cervello” è stato realizzato da Lundbeck Italia in collaborazione con CEOforLIFE. Un modo per valorizzare l’impegno del lavoro mettendo al centro strategie aziendali attente alla salute mentale dei suoi collaboratori.

L’evento promosso da Lundbeck Italia e CEOforLIFE valorizza le aziende sullo sfondo della Giornata Mondiale della Salute Mentale per diffondere il concetto di well-being. Tiene conto delle necessità dei singoli collaboratori.

L’iniziativa CEOforLIFE Lundbeck Awards: la salute parte dal cervello è perfettamente in linea con l’obiettivo stabilito dalla World Federation of Mental Health per la Giornata Mondiale della Salute Mentale, ovvero rendere la salute mentale e il well being una priorità globale per tutti. I progetti di tutte le aziende premiate oggi sono un importante stimolo ed esempio per la tutela della salute mentale in ogni posto, in ogni luogo, in ogni momento, promuovendo la diffusione di una cultura inclusiva.