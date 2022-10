Contenuti ‘hot’ su Twitch, la denuncia: “Amazon non fa abbastanza per verificare l’età dei minorenni”

Twitch non sta facendo abbastanza per impedire che i minorenni vedano contenuti pornografici online. L'accusa arriva dall'Ofcom, l'authority britannica.

Twitch non sta facendo abbastanza per impedire che i minorenni vedano contenuti pornografici online. L’accusa arriva dall’Ofcom, l’authority britannica che si occupa di supervisionare il web e le telecomunicazioni. «Amazon antepone il profitto alla tutela dei minori».

Gli spettatori di qualsiasi età, senza effettuare alcuna autenticazione, possono accedere facilmente a video indicati dai loro autori come destinati ad un pubblico adulto

si legge ora nelle premesse ad una proposta di legge presentata presso il Parlamento del Regno Unito.

«Twitch ci ha anticipato di star lavorando ad un nuovo sistema per classificare i contenuti destinati agli adulti, prevedendo un nuovo sistema di autenticazione», insiste l’autorità britannica. «Tuttavia, è nostra opinione che anche il nuovo sistema non sarebbe in grado di dare una risposta adeguata al problema».

Ma Twitch, che peraltro non consente nessuna forma di nudità esplicita, è soltanto la punta dell’iceberg. L’Ofcam nel suo report punta soprattutto il dito contro i veri siti per adulti. «Diversi siti pornografici ci hanno informato che non intendono verificare in alcun modo l’età dei loro utenti, per paura che il traffico si potrebbe spostare presso siti concorrenti», spiega l’autorità.

Tra il 2016 e il 2019 il governo del Regno Unito aveva tentato di imporre un meccanismo obbligatorio di verifica dell’età. Tra le ipotesi era previsto che gli utenti non potessero accedere a siti come Pornhub senza comprare un tagliando – un PINCODE – presso tabaccai o altri rivenditori autorizzati. Questo tagliando, ovviamente, veniva rilasciato previa verifica dell’età del cliente, che avrebbe dovuto fornire un documento valido al momento dell’acquisto. La proposta è stata accantonata per gli ovvi pregiudizi alla privacy che avrebbe introdotto.

Twitch nel frattempo ha risposto alle preoccupazioni dell’Ofcom sostenendo di “lavorare continuamente per migliorare la sicurezza di tutta la sua community”, aggiungendo di “star lavorando ad un nuovo sistema per proteggere gli utenti con un’età compresa trai 13 e 17 anni”.