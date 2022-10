Arkham Asylum: Antonio Campos sarà lo showrunner

Proseguono i lavori sulla produzione della serie TV Arkham Asylum, che ha trovato il suo showrunner che sarà Antonio Campos. Quest’ultimo servirà al progetto anche in qualità di sceneggiatore e produttore esecutivo.

Antonio Campos ha già lavorato con HBO sulla serie The Staircase, e per quanto riguarda i personaggi tratti dai fumetti ha diretto un episodio della serie Netflix su The Punisher. Parlando con il The Cyber Nerds il regista Matt Reeves ha detto qualche tempo fa sulla serie TV:

Il progetto sulla polizia di Gotham City si sta evolvendo. Stiamo cercando di concentrarci su ciò che accade nel mondo di Arkham e su alcuni dei suoi personaggi. Sarebbe una sorta di horror con la casa stregata che viene rappresentata proprio da Arkham. Così come Gotham è una sorta di personaggio del film, vorrei che succedesse la stessa cosa con Arkham. Voglio lavorare su certi personaggi in una maniera nuova. E mentre scrivevamo la storia abbiamo capito che dovevamo concentrarci su questa cosa.

Matt Reeves resta a bordo del progetto su Arkham Asylum in qualità di produttore esecutivo, e lavorerà con la sua 6th & Idaho, assieme a Daniel Pipski e Adam Kassan. Dylan Clark sarà anche uno dei produttori che lavorerà con la 6th & Idaho, e Rafi Crohn farà da co-produttore. Warner Bros. Television è lo studio che lavora al progetto.