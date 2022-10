YouTube: arriva lo zoom sui video, l’ambient mode e la possibilità di vedere un fotogramma preciso

Direttamente dal suo blog ufficiale, YouTube ha annunciato un ricchissimo pacchetto di novità. Gli utenti hanno maggiore controllo sui video, grazie alla possibilità di ingrandire le immagini o di visualizzare uno specifico fotogramma con enorme precisione.

La prima novità, che era stata testata alcune settimane fa, si chiama pinch to zoom. Come da nome, consente di ingrandire i video e analizzare una specifica porzione dell’immagine. Funziona in modo intuitivo: basta usare pollice e indice per allargare l’immagine, come già siamo abituati a fare con le foto.

Un’altra funzione interessante consente di visualizzare i video fotogramma per fotogramma. Basta toccare il cursore di avanzamento del video e selezionare il frame che ci interessa. Isolare una specifica scena di un video diventerà molto più semplice e preciso che in passato.

Tra le altre cose, YouTube ha anche introdotto diverse modifiche dell’interfaccia, tutte ispirate a Material You. I link nelle descrizioni ora vengono mostrati sotto forma di pulsanti. Inoltre i pulsanti iscriviti, Mi Piace, condividi e scarica sono stati rivisti in modo da minimizzare le distrazioni. E poi c’è la nuova ambient mode: l’area intorno al player sfuma sul nero i colori prevalenti del video che si sta riproducendo. Un accorgimento che rende ancora più gradevole la riproduzione dei contenuti.