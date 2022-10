Silent Hill: Townfall è ambientato nello stesso universo di P.T. stando ad un’indiscrezione

Stando a quanto dichiarato dal portale The Leak, Silent Hill: Townfall, il misterioso nuovo titolo annunciato qualche giorno fa da Konami ed attualmente in sviluppo presso No Code, sarebbe ambientato nello stesso universo di P.T., la demo interattiva del compianto Silent Hills di Hideo Kojima.

Secondo le nostre fonti, Silent Hill Townfall, recentemente annunciato, è ambientato nello stesso universo di P.T. e fa riferimento al gioco cancellato di Hideo Kojima. Non è chiaro se sia una continuazione diretta della demo P.T., ma possiamo confermarvi che vive nello stesso universo – ha riferito il sito The Leak.

Inoltre, The Leak cita anche la presenza nel trailer di una scena che mostra un corridoio piuttosto simile a quello ormai iconico di P.T. Qui di seguito trovate uno screenshot che vi mostra il corridoio in questione:

Ovviamente, precisiamo che la strizzata d’occhio alla demo di Kojima potrebbe non rappresentare un collegamento diretto a P.T., quindi vi consigliamo come sempre di prendere quanto riportato come una semplice indiscrezione in attesa di notizie ufficiali.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Silent Hill: Townfall è il nuovo titolo sviluppato da No Code e pubblicato da Annapurna. Stando a quanto dichiarato da Dusk Golem, il gioco potrebbe essere il primo progetto di una sorta di Silent Hill: Anthology, una raccolta di esperienze indie volte ad arricchire l’immaginario di Silent Hill.