Sackboy: Una Grande Avventura su PC: trailer presenta i personaggi

In occasione dell’ormai imminente arrivo su PC di Sackboy: Una Grande Avventura, Sony e Sumo Digital hanno pubblicato un nuovo trailer che presenta i personaggi. Il filmato include alcune scene di gameplay che mostrano i personaggi in azione.

Sackboy Una Grande Avventura è un platform colorato e divertente, ricco di contenuti e capace di sfruttare al meglio le peculiarità del Dualsense per offrire un’esperienza ancor più immersiva. Il gioco racconta la storia del meschino Vex (un essere quasi mitologico figlio del caos e della paura) che rapisce gli amici di Sackboy e li costringe a costruire il suo letale Sconquassatore. Questo diabolico marchingegno stravolgerà il Mondo del fai da te, trasformando un regno di pura immaginazione e sogni innocenti in una torrida landa popolata di incubi.

Vi ricordiamo che con l’acquisto in preordine del titolo è possibile sbloccare un pacchetto di costumi speciali che comprenderà delle personalizzazioni a tema Jin Sakai di Ghost of Tsushima, Sam Porter Bridge di Death Stranding, Connor di Detroit Become Human e Deacon St. John di Days Gone.

Sackboy: Una grande avventura arriverà su PC il 27 ottobre 2022.