PS Plus, novembre 2022: leak svela i giochi gratis PS5 e PS4 del mese

Un leak sembrerebbe aver svelato in anticipo quali saranno i giochi PS5 e PS4 che saranno disponibili a novembre per gli abbonati al servizio PlayStation Plus. La soffiata proviene dal solito leaker billbil-kun, noto per aver anticipato correttamente nei mesi precedenti tutti i giochi che sarebbero stati aggiunti al servizio in abbonamento. Secondo il leaker i titoli in arrivo su PlayStation Plus nel mese di settembre saranno i seguenti:

Nioh 2 – PS5 e PS4

Heavenly Bodies – PS5 e PS4

LEGO Harry Potter Collection – PS4

Nioh 2 è il secondo capitolo dell’apprezzata serie Team Ninja. Si tratta di un’avventura dall’alto tasso di azione ambientata nel periodo Sengoku, contraddistinta da una campagna longeva e tanti nuovi contenuti.

Heavenly Bodies è un puzzle game che ci mette nei panni di un astronauta. “Prendi il controllo delle mani e delle braccia di un cosmonauta degli anni ’70 e fatti strada spingendo, tirando e torcendo una serie di scenari stellari con fisica simulata sempre più precari, dove in assenza di gravità nulla è fermo, nulla è sicuro e nulla è semplice.” si legge nella descrizione ufficiale.

LEGO Harry Potter Collection è una raccolta che racchiude i due giochi LEGO dedicati al maghetto più famoso del mondo in versione rimasterizzata.

I giochi dovrebbero essere disponibile per gli abbonati a PlayStation Plus dall’1 novembre al 6 dicembre 2022.