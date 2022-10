Pokémon Scarlatto e Violetto: nuovo trailer presenta Greavard, il Pokémon Cantasma

Pokémon Scarlatto e Violetto tornano a mostrarsi in un nuovo trailer che presenta un nuovo Pokémon: Greavard. Vediamo il filmato.

The Pokémon Company ha condiviso un nuovo trailer di Pokémon Scarlatto e Violetto. Il filmato, che trovate qui sotto, presenta un adorabile nuovo Pokémon: Greavard. Esteticamente, il piccolo Greavard appare molto simile ad cane dal pelo bianco ed ha una grande lingua rosa e una candela spettrale che spunta dalla testa. Vediamolo in azione:

Rispetto agli altri Pokémon che abitano la regione di Paldea, Greavard è noto per essere particolarmente socievole. Si tratta di un Pokémon così amichevole e affettuoso che se qualcuno gli rivolge anche la più piccola attenzione, è talmente felice da iniziare a seguirlo ovunque vada.

Tuttavia, Greavard assorbe lentamente e inavvertitamente le energie vitali di coloro che si trovano nelle sue vicinanze, perciò è meglio non trascorrere troppo tempo a giocarci insieme. Come se non bastasse, con le sue potenti mandibole può frantumare le ossa, quindi anche un solo morso di Greavard può essere fatale. Meglio avvicinarsi con cautela!

Pokémon Scarlatto e Violetto saranno disponibili a partire dal 18 novembre 2022 in esclusiva su Nintendo Switch.

