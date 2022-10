Piemonte: nasce il primo impianto per riutilizzare l’acqua piovana autostradale

L'acqua confluirà in canaline che andranno a riempire delle cisterne. L'energia per il trasporto dell'acqua sarà prodotta da pannelli solari

Nasce in Piemonte il primo progetto per raccogliere l’acqua piovana in autostrada per poter essere in seguito riutilizzata. Il progetto è già visibile a Vicolungo, in provincia di Novara presso lo svincolo di Biandrate.

Tutta l’acqua del sedime autostradale confluirà all’interno di canaline che la porteranno a grosse cisterne posizionate sotto terra. Il trasferimento dell’acqua avverrà poi grazie all’energia prodotta da diversi pannelli solari posizionati vicino all’impianto. L’acqua potrà poi essere riutilizzata in agricoltura o per scopi sociali.

Le vasche modulari sono lunghe 12,5 metri, hanno un diametro di 2,40 metri e potranno raccogliere 6’000 metri cubi di acqua. Queste vengono giuntate meccanicamente, cosa che rende applicabile impianti di questo tipo anche in altri svincoli, con superfici e volumi diversi. Inoltre, questo progetto può contribuire a prevenire i fenomeni di piovosità violenta,