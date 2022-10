Italia: i rischi naturali la rendono troppo fragile

Dal punto di vista dei rischi naturali, l’Italia è troppo fragile e ha una memoria corta. Questo è quanto affermato da Carlo Doglioni, presidente di Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) in occasione della 39° Giornata dell’Ambiente organizzata anche quest’anno dall’Accademia Nazionale dei Lincei a Roma.

Il convegno ha al centro il rapporto tra memoria e oblio, ovvero la tendenza a dimenticare gli eventi peggiori con la conseguenza di non parlare dei rischi se non quando succede qualcosa. Questo è un aspetto fondamentale poiché gli eventi naturali calamitosi hanno ricadute a livello sociale e a livello economico.

In Italia sono stati spesi quasi 200 miliardi di euro per le ricostruzioni post-terremoto dal 1968 a oggi. Senza contare le perdite umane, culturali e di qualità nelle zone colpite dai terremoti. L’Italia ha la necessità di mettere in pratica metodiche in grado di rendere il territorio resiliente.