Facebook, la supplica di un investitore a Mark Zuckerberg: “piantala con il metaverso, è uno spreco di soldi”

Non avete ancora compreso la smania delle grandi aziende tech per il metaverso? Tranquili, non siete i soli: sono perplessi (per usare un eufemismo) anche gli investitori di Meta, parent company di Facebook e Instagram.

Con un lungo articolo pubblicato su Medium, il presidente e CEO di Altimeter Capital, Brad Gerstner, si è rivolto a Mark Zuckerberg criticando duramente gli investimenti sul metaverso. “Le persone sono confuse anche dal solo concetto di metaverso, non hanno idea di che cosa significhi”, si legge nella lettera parta. “Se la società si fosse limitata a pianificare di investire 1 o 2 miliardi di dollari all’anno in questa iniziativa, allora questa confusione sarebbe minore e non esisterebbe un problema”. Peccato che Meta abbia deciso di puntare tutte le sue fiches sul metaverso. Altro che due miliardi.

“Invece voi avete deciso di investire 100 miliardi di dollari in un futuro sconosciuto ed incerto, è una cifra enorme e sconsiderata che apre le porte a prospettive terrificanti, perfino per gli standard della Silicon Valley”.

Brad Gerstner vuole che Meta torni a fare quello che gli riesce meglio, cioè continuare a puntare sui social network e le pubblicità online — che del resto è “uno dei business più grandi e redditizi al mondo”.Gerstner ha anche chiesto a Zuckerberg di tagliare lo staff e gli investimenti sul metaverso.