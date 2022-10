Dampyr: il 28 ottobre in uscita un volume speciale con La Gazzetta dello Sport

In occasione dell’uscita nelle sale di Dampyr, primo film prodotto da Bonelli Entertainment con Eagle Pictures e Brandon Box, venerdì 28 ottobre La Gazzetta dello Sport porta in edicola le prime due storie della celebre serie raccolte in un unico volume, per raccontare le origini di Harlan Draka, il cacciatore di vampiri creato nel 2000 da Mauro Boselli e Maurizio Colombo.

Ecco la locandina di presentazione.

Dampyr. Il figlio del diavolo è un volume da collezione e dal grande formato, composto da 200 pagine in bianco e nero, in formato 19,2 x 27 cm e racchiuso da una copertina brossurata con alette riproducente la locandina del film diretto da Riccardo Chemello. Un fumetto horror, d’azione e d’avventura calato in ambienti realmente esistenti, un gioiello da non perdere per prepararsi all’uscita della sua spettacolare trasposizione cinematografica.

Potete trovarlo in edicola da venerdì 28 ottobre abbinato a La Gazzetta dello Sport al prezzo di 10,99 euro più il costo del quotidiano. Potete anche acquistarlo presso lo Store online di Gazzetta oppure ordinarlo tramite il sito di PrimaEdicola per ritirarlo poi direttamente nella vostra edicola di fiducia.

Ricordiamo che Dampyr – Il Film uscirà al cinema il 28 ottobre.

