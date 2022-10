TikTok punta sulle televendite: in gran segreto ha già coinvolto 20 aziende e diversi influencer

In Cina, su Douyin, sono un contenuto popolare da molti anni, mentre in Regno Unito i primi test hanno dato un esito modesto. Il progetto coinvolge già 20 aziende.

TikTok punta sempre di più sulle dirette streaming, che presto potrebbero diventare anche un formidabile strumento di monetizzazione. Come? Grazie ad una formula molto poco digitale e presta in prestito dalla TV di 30 anni fa: le televendite.

Secondo il popolare sito The Verge, TikTok vorrebbe mettere al centro del suo ecosistema le dirette streaming, che un domani potrebbero diventare più importanti nell’economia del social dei video brevi — ormai diffusisi anche su Instagram e YouTube.

In questa transizione, un ruolo importante lo rivestirebbero i contenuti di live shopping. Esatto: la vendita in diretta di prodotti e servizi, con tanto di influencer nel ruolo di teleimbonitore d’antan. Su Douyin, cioè la versione di TikTok distribuita in Cina, le live shopping sono già realtà da molti anni – si tratterebbe di importare il modello anche in occidente. ByteDance ha già svolto dei primi test in Regno Unito, ottenendo tuttavia risultati modesti.

L’iniziativa per portare le televendite in diretta su TikTok è nota internamente con il nome Project Aquaman. TikTok starebbe collaborando con diverse agenzie di content creator e altrettanti e-commerce. Sono già 20 le aziende coinvolte nel progetto per portare le televendite su TikTok.

I primi esperimenti – con ogni probabilità – partiranno negli USA, poi il modello verrà esportato anche in Europa.