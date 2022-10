Succession 4: il trailer della quarta stagione

Ecco il teaser trailer di Succession 4, la quarta stagione dello show di HBO che arriverà sulla rete americana in primavera.

HBO ha pubblicato il teaser trailer di Succession 4, la quarta stagione della serie TV che racconta le vicende della famiglia Roy. Nel filmato possiamo vedere suggellate nuove alleanze che segnano la scesa in campo della nuova generazione della famiglia Roy.

Ecco il teaser trailer.

Il gruppo formato da Kendall (Jeremy Strong), Shiv (Sarah Snook) e Roman (Kieran Culkin) cercherà di scalzare il proprio padre, dopo che lui stesso ha cercato di tirarli fuori dalla Waystar Royco. Nel trailer viene mostrata anche un frammento della dichiarazione di tradimento di Tom (Matthew Macfadyen), presente alla fine della terza stagione mentre parla con Shiv.

Succession ha nel cast: Alan Ruck, Nicholas Braun, Matthew Macfadyen, Peter Friedman, J. Smith-Cameron, Dagmara Dominczyk, Justine Lupe, David Rasche, Fisher Stevens, Hiam Abbass, Arian Moayed, Harriet Walter, James Cromwell, Natalie Gold, Juliana Canfield, Annabelle Dexter-Jones, Zoë Winters e Jeannie Berlin.

Ed i membri aggiuntivi sono Alexander Skarsgård, Sanaa Lathan, Linda Emond, Jihae, Adrien Brody, Hope Davis e Dasha Nekrasova.

Lo showrunner del telefilm è Jesse Armstrong, mentre i produttori esecutivi sono Adam McKay, Frank Rich, Kevin Messick, Jane Tranter, Mark Mylod, Tony Roche, Scott Ferguson, Jon Brown, Lucy Prebble, Will Tracy e Will Ferrell.

La quarta stagione di Succession arriverà sulla rete americana HBO in primavera. La serie televisiva è trasmessa in Italia su Sky Atlantic ed è disponibile su NOW.