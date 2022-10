Steam, oltre 30 milioni di giocatori online in simultanea: è record

Per la prima volta in assoluto nella storia del servizio, oltre 30 milioni di giocatori si sono connessi simultaneamente a Steam.

Per la prima volta in assoluto nella storia del servizio, oltre 30 milioni di giocatori si sono connessi simultaneamente a Steam per giocare online, consultare le loro librerie o navigare nel catalogo dello store. È successo alle 14:00 (UTC) di domenica 23 ottobre, quando 30.032.005 giocatori si sono collegati simultaneamente a Steam.

Il dato comprende la totalità dei giocatori che avevano aperto Steam in una nuova finestra. Non soltanto i giocatori attivi, dunque, ma banalmente anche gli utenti che stavano navigando nelle tante comunità dedicate ai videogiochi che affollano il catalogo dello store di Valve.

L’ultimo record della piattaforma era stato raggiunto a marzo del 2022, quando i giocatori connessi simultaneamente erano stati 29.986.681. Secondo alcuni analisti, è possibile che Steam superi questo risultato entro la fine dell’anno. Ad esempio durante i weekend prima di Halloween o verso le vacanze di natale, quando i giocatori avranno ancora più tempo libero a disposizione per riprodurre i loro videogiochi preferiti. Tipicamente, l’attività su Steam aumenta sempre (a anche di molto) sotto natale.

Con oltre 1 milione di giocatori connessi in simultanea, CS: GO ha dominato la classifica dei giochi più popolari di questa domenica. Seguono Dota 2, PUBG, Apex Legends, Lost Ark e GTA 5.