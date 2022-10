Star Wars: Sharmeen Obaid-Chinoy sarà la regista del film di Damon Lindelof, a che punto sono i progetti di Waititi e Feige?

Proseguono i lavori sul film della saga di Star Wars che sarà realizzata da Damon Lindelof in qualità di co-sceneggiatore: da poco è stato rivelato il nome della regista, che sarà Sharmeen Obaid-Chinoy, che ha già lavorato su Ms. Marvel.

Damon Lindelof sarà co-sceneggiatore ed anche produttore di questo progetto su Star Wars, mentre Sharmeen Obaid-Chinoy avrà voce in capitolo anche per quanto riguarda la stessa sceneggiatura del film. La regista ha già ottenuto due Oscar per il suo lavoro sui documentari A Girl in the River: The Price of Forgiveness e Saving Face. Mentre per quanto riguarda i lungometraggi ha lavorato sul film Brilliance con Will Smith.

Questo passo in avanti della produzione mette il film di Lindelof in vantaggio rispetto al progetto di Taika Waititi, le cui riprese dovrebbero comunque iniziare nel 2023. A supportare Waititi nella scrittura del progetto ci sarà Krysty Wilson-Cairns. Ricordiamo che sarebbe in lavorazione anche un film di Star Wars prodotto da Kevin Feige.

A riguardo si è espresso Matthew Belloni, che ha dichiarato:

Il film di Lindelof potrebbe essere girato prima ancora di quello di Taika Waititi, che era stato annunciato nel 2020 con tanto di logo. Taika è attualmente in Nuova Zelanda per lavorare sul suo show per HBO Max intitolato Our Flag Means Death, e sarà così fino alla fine dell’anno. A giungo aveva detto sul suo Star Wars che ancora stava cercando di capire la storia da sviluppare, e questo non è un bel segnale. E poi c’è in cantiere anche il film prodotto da Kevin Feige con la sceneggiatura di Michael Waldron. C’è diversa altra roba in lavorazione, ma niente di veramente pronto.

Proprio Kevin Feige sul suo progetto aveva dichiarato alcuni anni fa:

Adoro il mondo di Star Wars e adoro l’idea di esplorare nuovi personaggi e luoghi di questo Universo. Ma questo è tutto quello che posso dire ora come ora.

Mentre Taika Waititi aveva detto sul suo film circa un anno fa:

Siamo ancora nella fase “EXT. SPACE” [modo gergale per intendere di essere ancora all’incipit, ndr] ma abbiamo una storia. Sono molto entusiasta perché è proprio farina del mio sacco. Nei miei film tendo ad andare attraverso sentieri schietti, come lo sono anche i film della saga. E mi piace prendere bonariamente in giro lo spettatore facendogli pensare “Ah, è così” e poi, invece “Maledizione, mi hai fregato facendomici credere!”.

I titoli che la Lucasfilm ha annunciato riguardo a Star Wars hanno tempistiche piuttosto dilatate nel tempo: stiamo parlando di date d’uscita che sono rispettivamente quella del 19 dicembre 2025, e del 17 dicembre 2027.

Potrebbero interessarti anche queste news: