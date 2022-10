Sostenibilità ambientale: solo il 1% di chi acquista vestiti la considera

Benché rientri tra i primi sei elementi nella scelta degli acquisti nel settore della moda, la sostenibilità ambientale viene considerata dai clienti una priorità più bassa rispetto ad altri fattori come, per esempio, durata e qualità dei prodotti.

Questo è quanto riportato nel rapporto ‘How Brands Can Embrace the Sustainable Fashion Opportunity’ (Come i brand possono cogliere l’opportunità della moda sostenibile), pubblicato da Bain & Company e dal WWF Italia, in cui vengono esaminati i comportamenti dei consumatori legati alla sostenibilità e alla moda. Di circa 5’900 consumatori di Cina, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti, circa il 65% ha dichiarato di avere a cuore l’ambiente.

Il problema è che solo il 15% da regolarmente la priorità alla sostenibilità negli acquisti, anche se comunque questa tendenza è destinata ad aumentare man mano che i clienti si orienta verso scelte sostenibili.