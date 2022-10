Silent Hill: Townfall, l’audio del trailer nasconde un messaggio segreto

Un utente di Reddit ha scovato un messaggio segreto nascosto nell'audio del trailer di Silent Hill: Townfall, il nuovo gioco sviluppato da No Code.

Stando a quanto riportato da un utente di Reddit, Silent Hill: Townfall nasconderebbe un messaggio audio segreto. In effetti, al termine dello spazio dedicato alla presentazione del gioco durante la Silent Hill Transmission, il creative director del team No Code aveva esortato gli utenti a riguardare il trailer per scovare ulteriori indizi sul gioco.

Sotto consiglio del director, dunque, l’utente MilkmanEX di Reddit ha estratto l’audio dal teaser trailer, scoprendo un messaggio che compare a 52 secondi dall’inizio del video. Nel messaggio si legge “Qualsiasi cuore avesse questa città, ora si è fermato“. Nella sezione commenti di Reddit, i fan hanno subito provato a lanciarsi in teorie e speculazioni, immaginando che il giocatore dovrà recarsi a Silent Hill per salvare ciò che ne è rimasto o per capire cosa è andato storto.

Al momento le informazioni sul progetto sono davvero esigue. Stando a quanto dichiarato di recente da Dusk Golem, Silent Hill: Townfall, sviluppato da No Code e pubblicato da Annapurna, potrebbe essere il primo progetto di una sorta di Silent Hill: Anthology, una raccolta di esperienze indie volte ad arricchire l’immaginario di Silent Hill.