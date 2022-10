Saw 10: il nuovo capitolo della saga horror vedrà il ritorno di Tobin Bell

Per Saw 10, nuovo capitolo della saga cinematografica horror, è stato annunciato il ritorno di Tobin Bell.

Dopo l’uscita di Spiral – L’eredità di Saw, la saga horror è pronta a ritornare con Saw 10, e secondo quanto è staro rivelato da Bloody Disgusting, nel nuovo lungometraggio ci sarà anche il ritorno dello storico protagonista Tobin Bell.

Tobin Bell tornerà a vestire in Saw 10 i panni dell’iconico character John Kramer. Lionsgate e Twisted Pictures inizieranno la produzione del film già questo mese. L’uscita del nuovo capitolo della saga di Saw è previsto per il 27 ottobre 2023.

In una nota stampa è stato riportato:

Il ritorno di Bell per questo capitolo in sviluppo per Lionsgate e Twisted Pictures è un risultato che cattura l’attenzione e la passione di tutti gli amanti della saga di Saw, e che farà chiedere loro quali nuove trappole e misteri da risolvere potrebbe preparare il personaggio.

I produttori del franchise di Saw, Mark Burg ed Oren Koules, hanno detto dopo l’annuncio:

Che cosa entusiasmante il potersi ritrovare con Tobin. La sua performance nei panni di John Kramer è parte della magia che ha reso questo franchise un fenomeno, ed il suo character una parte attiva di questi film.

Ricordiamo che il personaggio è comaprso nei primi film di Saw, con il terzo capitolo uscito nel 2006 che ha rappresentato, fino ad oggi, il suo commiato alla saga.