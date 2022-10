Resident Evil Re:Verse disponibile ora in Accesso Anticipato

Resident Evil Re:Verse ora è disponibile in early access per tutti i possessori di Resident Evil Village.

Resident Evil Re:Verse è ora disponibile in Accesso Anticipato per tutti i possessori di Resident Evil Village. Dalle 4:00 di oggi 24 ottobre, infatti, sarà possibile provare la modalità multiplayer dell’ottavo capitolo della serie fino alle 20:00 di mercoledì 26 ottobre 2022.

In questa fase sarà possibile avere un primo assaggio degli scontri online. In Resident Evil Re: Verse, infatti, i giocatori potranno vestire i panni degli amati personaggi della serie di Resident Evil in scontri PvP da un minimo di quattro fino a un massimo di sei persone.

La versione completa di Resident Evil Re:Verse sarà disponibile a partire dal 28 ottobre 2022. Al lancio della modalità saranno disponibili 5 sopravvissuti, 5 nemici, 2 stage, le sfide della Challenge Mission 1 e il Battle Pass dal livello 1 a 30.