PlayStation Partners Awards 2022 annunciato: ecco la data dell’evento

Sony Interactive Entertainment Japan Asia ha annunciato il nuovo PlayStation Partners Awards 2022, l’evento annuale che premia i migliori giochi third party rilasciati su PS4 e PS5. Il PlayStation Partners Awards si terrà il 2 dicembre 2022 ma, come riportato sulle pagine del PlayStation Blog, l’evento quest’anno non verrà trasmessa in streaming.

In queste ore, Sony ha annunciato anche quali saranno le categorie ed i premi che andranno ai vincitori scelti dalla giuria e dal pubblico giapponese e asiatico. Ci saranno due Gran Awards che verranno assegnati ai due giochi sviluppati in Giappone e Asia che hanno registrato le vendite più alte in tutto il mondo da ottobre 2021 a settembre 2022.

Ci saranno anche i Partner Awards dedicati a quei titoli che, oltre ad aver ottenuto notevoli risultati di vendita, hanno avuto anche un occhio attento al coinvolgimento della community. Presenti anche gli Special Awards

Ovviamente saranno premiati anche i giochi internazionali grazie agli Special Awards con cui verranno premiati quei giochi sviluppati in collaborazione con PlayStation Studios al di fuori del Giappone e che hanno avuto ottimi risultati di vendita, Gli utenti asiatici, infine, avranno la possibilità dipremiare ben 5 giochi grazie all’Users’ Choice Award, scegliendo tra i 25 migliori titoli selezionati da PlayStation.

I PlayStation Partners Awards in genere non portano grosse novità in termini di annunci, visto e considerata anche la vicinanza con i The Game Awards. Possiamo però aspettarci di ricevere qualche informazione interessante sui titoli che hanno avuto maggior successo quest’anno in Asia e Giappone.