Lamborghini: The Man Behind the Legend – Il poster ed il trailer del film in uscita a novembre

Ecco il poster ed il trailer di Lamborghini: The Man Behind the Legend, il film con Frank Grillo in uscita a novembre.

Da poco è stato pubblicato il poster di Lamborghini: The Man Behind the Legend, il film che vede protagonista Frank Grillo nei panni del fondatore dell’iconica casa di produzione automobilistica. Il lungometraggio uscirà per Lionsgate a novembre.

Ecco il poster.

Mentre questo è il trailer uscito la scorsa settimana.

Frank Grillo veste i panni di Ferruccio Lamborghini, l’ingegnere e meccanico che ha creato lo storico marchio, e che ha avuto una rivalità leggendaria con Enzo Ferrari. Il progetto è in lavorazione da diversi anni, considerando che il primo regista, Michael Radford, ha lasciato il lungometraggio anzitempo, compresi i precedenti protagonisti che dovevano essere prima Antonio Banderas, e dopo Alec Baldwin.

Il progetto è entrato in sviluppo inizialmente nel 2015. Ambi Media Group ha portato avanti la produzione. Robert Moresco ha scritto la sceneggiatura che è basata sulla biografia scritta dal figlio di Lamborghini, Tonino. Nel cast è presente anche Mira Sorvino.

Questa è la sinossi:

Il biopic racconta la vita del grande imprenditorie emiliano che passò dalla produzione di trattori, nati modificando veicoli militari della Seconda Guerra Mondiale, fino alla realizzazione delle iconiche auto Lamborghini.

Lamborghini: The Man Behind the Legend uscirà al cinema il 18 novembre 2022.