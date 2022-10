HondaJet Elite II: in caso di emergenza atterra in autonomia

Il nuovo HondaJet Elite II è stato presentato da Honda come l’aereo più rapido e capace di volare più in alto. Inoltre, riesce anche a volare più lontano degli altri velivoli della sua categoria. Il nuovo modello raggiunge prestazioni davvero elevate ridefinendo il significato di light jet.

Il raggio d’azione di HondaJet è allargato a 1.547 miglia nautiche con quattro occupanti, abbracciando così un maggior numero di destinazioni. Nonostante questo mantiene la sua posizione di aereo più efficiente dal punto di vista dei consumi. Il nuovo modello di velivolo comprende le tante innovazioni tecnologiche di Honda Aircraft. Incluse la configurazione esclusiva OTWEM (Over-The-Wing Engine Mount), il muso e l’ala NLF (Natural Laminar Flow) e la fusoliera in composito.

La compagnia Honda Aircraft prevede anche l’introduzione dell’Autothrottle e dell’Emergency Autoland entro il 2023. Il pilota viene assistito attraverso l’avvicinamento stabilizzato con avvisi acustici e visivi per il mantenimento della stabilità dell’aeromobile durante l’avvicinamento. A ridurre il lavoro del pilota è l’Autothrottle grazie all’automazione della gestione della potenza sulle caratteristiche di volo in tutte le fasi di volo. Un modo per dare prestazioni più precise e funzionali dell’aeromobile. L’Autoland invece si attiva in caso di emergenza per l’atterraggio autonomo dell’aereo senza che l’uomo intervenga. Il velivolo è dotato di motori GE Honda Aero Engines HF120. La velocità massima di crociera è invariata a 422 nodi.