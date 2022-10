Glifosato: l’Italia vota a favore della proroga dell’autorizzazione per un altro anno

Nel 2017 si era mostrata contraria, ma ora l'Italia ha votato favorevolmente per prorogare la possibilità di usare il glifosato in UE per un altro anno

Il governo italiano uscente, pochi giorni fa, ha fatto un dietrofront inaspettato a una riunione dello ScoPaff (Comitato permanente su piante, animali, cibo e mangimi della Commissione europea) votando a favore della proroga all’uso del glifosato per un altro anno. Nonostante il suo rapporto controverso con il glifosato, la Francia, così come anche la Germania e la Slovenia, si è astenuta dalla votazione impedendo che si raggiungesse la maggioranza.

Nel 2017 l’Italia si dichiarò contraria al rinnovo delle autorizzazioni all’uso del glifosato in UE e il cambio di rotta è stato sorprendente, in particolare perché da allora ci sono maggiori informazioni sugli effetti di questo diserbante, informazioni che non sono affatto positive.

Al momento la decisione del Comitato Europeo è slittata di un altro mese. La scadenza delle autorizzazioni è fissata al 15 dicembre e, in caso di assenza di decisione, entrerà in vigore il divieto. Una nuova riunione potrebbe essere prevista per novembre poiché la DG Sante della Commissione UE intende spingere ancora per una proroga.