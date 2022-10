Ant-Man and The Wasp: Quantumania – Il trailer ufficiale del film Marvel

Ecco il trailer di Ant-Man and The Wasp: Quantumania, il nuovo capitolo della saga Marvel con protagonista Paul Rudd.

Da poco è stato diffuso online il trailer di Ant-Man and The Wasp: Quantumania, il nuovo lungometraggio dei Marvel Studios che vedrà il ritorno di Paul Rudd nei panni del supereroe protagonista. Il film uscirà al cinema a febbraio 2023.

Ecco il trailer.

Così come era stato annunciato dal boss dei Marvel Studios, Kevin Feige, in questo nuovo capitolo della saga cinematografica di Ant-Man vediamo presente l’elemento che farà da connessione con il nuovo capitolo degli Avengers: stiamo parlando di Kang in Conquistatore. Ecco il poster che mostra il character. Jonathan Majors veste i panni di Kang.

I Super Eroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) tornano per continuare le loro avventure come Ant-Man e Wasp. Insieme, con i genitori di Hope Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, a interagire con nuove strane creature e a intraprendere un’avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile.

Il lungometraggio è diretto da Peyton Reed, mentre i produttori sono lo stesso Kevin Feige e Stephen Broussard. Ant-Man and The Wasp: Quantumania arriverà nelle sale cinematografiche il 17 febbraio 2023.

