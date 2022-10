1899: trailer della nuova serie dai creatori di Dark

Nell’insidiosa traversata del vasto oceano Atlantico, i passeggeri della nave Kerberos si trovano di fronte al più grosso mistero delle loro vite: “benvenuti” a bordo di 1899, la nuova, avvincente serie horror dagli ideatori di Dark, in arrivo sulla piattaforma streaming dal 7 novembre.

Sinossi:

1899. Un piroscafo pieno di migranti si dirige verso ovest lasciandosi alle spalle il Vecchio Continente. I passeggeri, provenienti da diverse nazioni europee, hanno in comune speranze e sogni per il nuovo secolo e per il loro futuro all’estero. La traversata però subisce una svolta imprevista con l’avvistamento in alto mare di un’altra nave di migranti alla deriva. Ciò che troveranno a bordo trasformerà il loro viaggio verso la terra promessa in un terrificante incubo.

