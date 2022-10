Lusso: nuovo polo Ferragamo a Milano

Oltre 2.800 mq tra shopping e benessere, ecco come Ferragamo inaugura il nuovo polo di lusso a Milano. La location è l’ex Seminario Arcivescovile di Corso Venezia 11

23—Ott—2022 / 11:30 AM

Torna ad aprirsi dopo più di 20 anni uno dei posti più segreti e affascinanti di Milano. Tutto grazie a un progetto di rinnovamento promosso da Lungarno Collection, società alberghiera di proprietà Ferragamo. Si aprirà un nuovo polo di lusso con un mix tra gourmand, shopping e benessere. La location è fra le più antiche e storiche, si tratta dell’ex Seminario Arcivescovile di Corso Venezia 11.

Tra i marchi selezionati c’è Beefba, della ristorazione made in Italy, firmato Riccardo Giraud. Poi ci sarà Antonia (di Antonia Giacinti e Maurizio Purificato), punto di riferimento della moda a Milano. Inclusa la selezione di maison internazionali e nuovi brand emergenti. Il primo flagship nato dalla creatività di Maria Sole Ferragamo sarà SO-LE STUDIO. Un modo per riportare alla luce materiali abbandonati tra fantasia e progettualità in stupendi gioielli.

Ci sarà infine The Longevity Suite di Luigi Caterino che promuove protocolli ad alto contenuto tecnologico attraverso salute, bellezza ed energia mentale. La firma dei menu dei ristoranti fine dining e casual dinin sarà affidata allo chef Alberto Quadrio. Sapori tradizionali e valore della condivisione saranno il suo motto. Ben 73 stanze tra camere e suite che accolgono gli ospiti in un’atmosfera silenziosa ed elegante grazie all’architettura di Michele Bönan. Stile classico ma con dettagli contemporanei dell’artigianalità toscana. Un tributo alla storica origine della famiglia Ferragamo.

Questo luogo ha l’ambizione di voler diventare promotore di cultura, palcoscenico di valori, editore attraverso cui poter lanciare messaggi che possano parlare al mondo.

Valeriano Antonioli, amministratore delegato di Lungarno Collection