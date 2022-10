Cantina Benanti: Renzo Rosso acquista il 40%

Renzo Rosso con la sua società di investimenti privati Red Circle Investments ha acquistato il 40% di Benanti, una delle più prestigiose cantine siciliane. L’imprenditore Renzo Rosso è nel settore del vino da quasi 30 anni con estremo successo. Benanti è una storica impresa del vino in Sicilia. Il suo prestigio lo deve negli anni allo sfruttamento del grande potenziale delle uve autoctone del vulcano Etna. Tale areale è considerato oggi tra i migliori al mondo per produrre vino di alta qualità. Benanti adotta da sempre pratiche di viticoltura biologica ed è l’unico produttore presente sui quattro versanti della DOC Etna.

Le famiglie Benanti e Rosso condividono gli stessi principi fondanti, ovvero quelli della valorizzazione del territorio e delle sue persone, dell’unicità delle eccellenze italiane, dell’impegno lavorativo guidato da una passione genuina, dell’etica e dell’integrità. È stato naturale trovare subito un’intesa.

Antonio Benanti

Mi piace pensare a una cantina come a un atelier in cui vengono usate tradizioni millenarie assieme alle tecnologie più avanzate per creare prodotti unici, a volte perfino customizzati. Forti del contributo portato nei mesi passati in Masi, i cui risultati sono indiscutibili, porteremo i nostri valori e le nostre competenze anche in un’azienda gioiello come Benanti, in questa regione, la Sicilia, che amo da sempre.

Renzo Rosso, presidente di Red Circle Investments

La Red Circle Investments ha partecipazioni in settori diversi legati da innovazione, qualità e sostenibilità. Si parla di food e tech-food: Masi, Cortilia e Planet Farms. Poi innovazione tech con Jakala, loyalty, engagement, performance marketing, poi Bending Spoons con sviluppo applicazioni mobile. Noosa, piattaforma buy now, pay later, e il prestigioso fondo ICONIQ di Silicon Valley.

WoW invece è per ambiente e salute, un brevetto che trasforma l’acqua contaminata in acqua potabile pura. Poi CoImmune per combattere malattie con il sistema immunitario; Philogen con nuovi trattamenti per cancro, infiammazioni e patologie. Beyeonics, sistema di visualizzazione in realtà amplificata e virtuale, poi TechWald nel settore healthcare/medtech. La Red Circle Investments infine partecipa a fondi internazionali come Black Rock e Five Seasons, primo fondo europe nel tech-food.