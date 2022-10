I Pilastri della Creazione fotografati dal telescopio Webb

Gli iconici Pilastri della Creazione sono stati fotografati dal telescopio spaziale James Webb di NASA/ESA/CSA mostrando la formazione di nuove stelle all’interno di dense nubi di polvere e gas. Questi pilastri sembrano enormi formazioni rocciose ma sono formate da gas e povere interstellari freddi che alla luce del vicino infrarosso appaiono semitrasparenti.

Le protostelle di nuova formazione rubano la scena in queste immagini e appaiono come sfere di colore rosso vivo all’estremità di uno dei pilastri polverosi. Le linee che sembrano lava sono, in realtà, espulsioni di stelle che si stanno ancora formando. Le stelle appena nate lanciano in modo periodico dei getti che si scontrano con nubi di materiale come sono questi pilastri.

Si stima che queste stelle abbiano un’età di poche centinaia di migliaia di anni . La scena è stata fotografata diverse volte dal telescopio Hubble, ma anche da altri osservatori di importanza mondiale. Ogni strumento ha permesso agli scienziati di scoprire nuovi dettagli su questa regione. Grazie a Webb i ricercatori potranno rinnovare i loro modelli di formazione stellare identificando popolazioni stellari molto più precise insieme ai gas e alla polvere di quella regione.