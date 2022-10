Angelina Jolie sarà Maria Callas in un film biopic

Il prossimo progetto di Pablo Larraín vedrà come protagonista Angelina Jolie che vestirà i panni di Maria Callas, una delle più grandi cantanti d’opera di sempre. Il titolo del lungometraggio sarà semplicemente “Maria”.

Secondo la descrizione diffusa Maria racconterà la vita tumultuosa, bella e tragica della più grande cantane di opera di sempre. La storia si soffermerà in particolare nel racconto dei suoi ultimi giorni di vita nel 1970 a Parigi.

La sceneggiatura del progetto è affidata a Steven Knight (che ha già lavorato a “Spencer,” “Peaky Blinders,” “Eastern Promises”). Lo stesso Pablo Larraín negli ultimi tempi ha lavorato ad un altro biopic, Spencer, che ha raccontato un frammento di vita di Lady Diana.

Mentre Angelina Jolie ha detto:

Per me è una grande responsabilità il fatto di vestire i panni i Maria Callas, e darò tutto per accogliere questa sfida. Pablo Larraín è un grande regista, ed avere l’opportunità di lavorare con lui e con Steven Knight è un sogno.