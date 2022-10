TIM ha spento la rete 3G in tutto il territorio nazionale, lo switch off era iniziato a luglio

Iniziata a luglio di quest’anno, l’operazione di spegnimento della rete 3G di TIM su tutto il territorio nazionale è finalmente giunta al termine. L’operatore italiano ha confermato di aver terminato lo switch off della rete mobile 3G.

TIM si era data l’obiettivo di concludere i lavori non più tardi del 16 ottobre del 2022. Missione compiuta.

TIM non è l’unico operatore ad aver annunciato lo switch off della rete 3G, anche WindTre, Vodafone e tutti gli altri hanno già annunciato l’addio alla rete mobile di terza generazione. Ad ogni modo, TIM è uno dei primi operatori italiani ad aver concluso l’operazione su tutto il territorio nazionale.

«Da quattro giorni il 3G non è più disponibile in tutta Italia, con qualche rare eccezioni in alcuni piccoli comuni del Paese», ha comunicato l’operatore. Le frequenze in precedenza utilizzate per il 3G verranno riallocate, in modo da potenziare le reti 4G e 5G di ultima generazione.

Lo switch-off attuato da TIM riguarda da vicino anche i clienti di Kena, Fastweb, CoopVoce, Tiscali e Vianova, cioè tutti quelli operatori virtuali che, non avendo infrastrutture proprie, si affidano completamente o in parte alle antenne dell’azienda italiana.

TIM ha comunicato per tempo ai suoi clienti l’imminente spegnimento della rete di terza generazione. Alcuni clienti – ossia quelli con telefoni particolarmente obsoleti – potrebbero non riuscire più ad utilizzare internet in seguito allo switch off. Per loro sarà imperativo acquistare un telefono di nuove generazione il prima possibile.