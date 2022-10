“Tesla varrà più di Apple e Saudi Aramco messe assieme”, dice Elon Musk

In occasione della conferenza dedicata ai risultati finanziari del terzo trimestre del 2022, Elon Musk ha svelato di avere grandissime ambizioni per Tesla. «Avrà una capitalizzazione superiore di Apple», ha promesso il miliardario.

Tesla ha chiuso il Q3 2022 registrando ricavi per 21,454 miliardi di dollari – un dato leggermente al di sotto delle aspettative di Wall Street, ma comunque positivo. Basti pensare che si tratta di una crescita del 56% su base annua.

Nello stesso periodo l’utile netto è stato pari a 3,292 miliardi di dollari, mentre l’utile per azione è stato di 0,95$. Elon Musk ha ribadito che la domanda per le auto Tesla rimane estremamente alta, dicendosi molto fiducioso per il trimestre finale del 2022. «Le Gigafactory sono a pieno regime e stiamo consegnando tutte le vetture prodotte con forti margini operativi», ha aggiunto. Oggi la Gigafactory di Berlino è già in grado di produrre 2.000 Model Y al giorno.

Tesla punta a chiudere il 2022 aumentando del 50% la produzione rispetto al 2021. Per il momento la casa automobilistica sembra sulla buona strada per raggiungere il risultato. Tesla dovrà comunque consegnare un minimo di 490.000 auto durante il Q4 2022 per completare l’obiettivo.

E il Cybertruck? Elon Musk ha ribadito che il pickup dovrebbe finalmente entrare durante la seconda metà del prossimo anno. («Doveva uscire prima, ma si è messa di mezzo quella cosuccia della crisi globale della supply chain»).

«Sono fiducioso del fatto che possiamo superare l’attuale capitalizzazione di Apple», ha detto. Vedo un potenziale, una strada che ci potrebbe portare a valere più di Apple e Saudi Aramco messe assieme». Sarà, ma intanto dopo la pubblicazione della trimestrale il titolo Tesla è sceso di oltre il 5%.