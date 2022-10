Resident Evil Village: Shadow of Rose, nuovo trailer del DLC

Shadow of Rose, il DLC di Resident Evil Village, è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer in occasione del Resident Evil Showcase. Vediamo il filmato.

In occasione del Resident Evil Showcase, Capcom ha pubblicato un nuovo trailer di Resident Evil Village: Shadows of Rose, il DLC dell’ultimo capitolo della serie in uscita la prossima settimana. Il filmato è arrivato in concomitanza dell’annuncio dell’arrivo di una nuova demo che consentirà di provare tutte le novità del corposo aggiornamento, inclusa la modalità in terza persona.

Vi ricordiamo che il DLC Shadow of Rose avrà come protagonista Rose, la figlia sedicenne di Ethan. Ormai divenuta adulta ed in possesso di strani poteri, Rose si troverà a indagare sulla propria natura, finendo per imbattersi in una pericolosa minaccia all’interno del castello di Lady Dimitrescu.

Resident Evil Village Gold Edition sarà disponibile a partire dal 28 ottobre 2022 su PC, console Xbox, console PlayStation e Nintendo Switch (versione cloud).