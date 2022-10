Resident Evil Re: Verse, trailer e data di accesso anticipato

In occasione del Resident Evil Showcase, Resident Evil Re: Verse è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer che presenta la modalità multiplayer gratuita di Resident Evil Village. In concomitanza con la pubblicazione del trailer, Capcom ha svelato che tutti i possessori di Resident Evil Village potranno iniziare a giocare in accesso anticipato a partire dalle 04:00 italiane del 24 ottobre fino alle 08:00 del 26 ottobre.

Durante l’evento inoltre è stato anche confermato che Resident Evil Re:Verse supporterà il crossplay per tutte le piattaforme e che riceverà tutta una serie di aggiornamenti gratuiti post-lancio che includono l’aggiunta di sopravvissuti, nemici, stage e tanto altro ancora.

Al lancio della modalità saranno disponibili 5 sopravvissuti, 5 nemici, 2 stage, le sfide della Challenge Mission 1 e il Battle Pass dal livello 1 a 30. Ecco i contenuti che verranno introdotti con i diversi update:

Update 1 : 1 sopravvissuto, 1 stage, 8 costumi, Challenge Mission 2, Battle Pass Lv. 30 – 60.

: 1 sopravvissuto, 1 stage, 8 costumi, Challenge Mission 2, Battle Pass Lv. 30 – 60. Update 2 : 1 sopravvissuto, 2 costumi, Challegen Mission 3.

: 1 sopravvissuto, 2 costumi, Challegen Mission 3. Update 3: 1 sopravvissuto, 1 nemico, 7 costumi, Challenge Mission 4, Battle Pass Lv. 61 – 90.

Le date di lancio dei vari update non sono state ancora annunciate, ma Capcom ha già promesso che ne arriveranno tanti altri in futuro.