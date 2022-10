Resident Evil 4 Remake si mostra in una serie di nuove immagini

Resident Evil 4 Remake torna a mostrarsi in una serie di nuove immagini pubblicate dopo il Resident Evil Showcase di ieri.

Resident Evil 4, l’atteso remake in arrivo il 24 marzo 2023 per PS4, PS5, Xbox Series S/X e PC, è tornato a mostrarsi in una serie di nuove immagini pubblicate dopo il Capcom Showcase di ieri. Gli scatti ci permettono di cogliere tutti i passi avanti compiuti sul fronte grafico, nonché la presenza di alcuni aggiustamenti al gameplay. Vi riportiamo gli scatti qui sotto.

Annunciato in occasione dello State of Play di giugno, il remake di Resident Evil 4 permetterà di rivivere l’avventura di Leon in una veste completamente nuova, con grafica, gameplay e contenuti del tutto rinnovati. Gli sviluppatori ci hanno tenuto a sottolineare, però che il remake punterà a modernizzare le meccaniche, restando sempre fedele al materiale originale.

La storia si svolge sei anni dopo gli eventi di Resident Evil 2 e Resident Evil 3 ai quali Leon S. Kennedy è sopravvissuto. Divenuto un agente sotto gli ordini del presidente degli Stati Uniti, Leon viene inviato in un villaggio spagnolo per salvare Ashley, la figlia del presidente, rapita da un misterioso gruppo.

Una volta giunto nel villaggio, Leon si troverà a fare i conti con i Ganados, i principali nemici del gioco, completamente ridisegnati per l’occasione nel design e nelle movenze, com’è possibile anche notare nel primo video di gameplay pubblicato in occasione dello Showcase.

Restando in tema, vi ricordiamo che ieri Capcom ha svelato anche i contenuti della Deluxe Edition e della Collector’s Edition del gioco.