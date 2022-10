Resident Evil 4 Remake: primo video di gameplay dal RE Showcase

In occasione del Resident Evil Showcase di questa sera, Resident Evil 4 Remake è torna a mostrarsi nel primo video di gameplay. Ecco il filmato.

21—Ott—2022 / 12:53 AM

In occasione del Resident Evil Showcase di ottobre 2022, Resident Evil 4 Remake è tornato a mostrarsi nel primo video di gameplay che ci ha permesso di vedere finalmente il gioco in azione. L’ultima volta in cui l’atteso rifacimento del quarto capitolo di Resident Evil è apparso, infatti, avevamo avuto modo di vedere soltanto un brevissimo teaser di gameplay. Il filmato, invece, ci permette di dare uno sguardo anche a delle fasi esplorative, portandoci infine anche nel vivo dell’azione.

Alla fine del filmato vediamo Leon raggiungere il villaggio, dove si troverà a fare i conti con i Ganados, i principali nemici del gioco, completamente ridisegnati per l’occasione nel design e nelle movenze. Leon potrà sfruttare anche il suo famoso calcio per colpire gli avversari e sfruttare gli elementi ambientali per dare fuoco ai nemici.

Inoltre, i Ganados ora sono diventati molto più aggressivi e avranno a disposizione un ventaglio di mosse più ampio rispetto all’originale. Leon reagisce con armi da fuoco durante gli scontri ravvicinati, può parare i colpi con il coltello e sfruttare tante altre armi che avrà a disposizione.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Resident Evil 4 sarà disponibile a partire dal 24 marzo 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC. Il gioco uscirà anche su PS4. Questa versione potrà essere aggiornata alla versione PS5 senza alcun costo aggiuntivo.