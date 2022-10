Offerte eBay: preordine di God of War Ragnarök è in sconto

Ottimo sconto sul preordine di God of War Ragnarök per PlayStation 4 e PlayStation 5 sulla piattaforma di eBay.

Le offerte di eBay ci portano oggi in sconto God of War Ragnarok, grazie ad un prezzo nettamente più basso di quello standard sia per la versione PlayStation 4 che per quella PlayStation 5, un vantaggio davvero fantastico per chi ancora non ha prenotato il nuovo titolo.

Il gioco, nuova uscita in arrivo il 9 novembre, viene venduto da prezzobombastore a solamente 57,90€ per quel che concerne la versione fisica PS4 e 65,50€ per quanto riguarda l’edizione fisica per PS5. In entrambi i casi, la spedizione risulta gratuita e il venditore permette di procedere con il reso prendendosi carico delle spese.

Il nuovo gioco permetterà agli utenti di vivere un nuovo capitolo dell’avventura norrena di Kratos e Atreus, risultando in questo caso pronto a giungere a metà fra le due generazioni Sony, e proponendo un’esperienza che dovrebbe riuscire ad ammaliare gli utenti come il primo capitolo del reboot.

Ad ora ci sono disponibili 10 pezzi per PlayStation 4 e 10 per PlayStation 5. Inoltre sarà possibile fare l’upgrade – probabilmente pagando 10€ – dalla versione PS4 fisica a quella PS5 (basterà inserire il gioco nella nuova console Sony).

