Offerte Amazon: LEGO Batmobile di The Batman in forte sconto

Le offerte Amazon di oggi ci portano in sconto il prodotto LEGO Batmobile 76181 di The Batman, con tanto di Pinguino.

Le offerte Amazon di oggi ci portano in sconto del 25% il prodotto LEGO Batmobile n. 76181 di The Batman, disponibile al prezzo di 22,49€ contro il classico 29,99€. Non si parla di una versione grande e da collezione, ma di un pezzo piccolo e adatto anche a bambini.

Al fine di mettere mano sul tutto fino a che il prezzo è al momento così basso non resta che accedere alla pagina ufficiale del prodotto attraverso il link che trovate in copertina all’articolo, con il prezzo che infatti risulta al momento quasi al minimo storico che si sia mai visto per la nota piattaforma di E-Commerce.

Andando nello specifico, la Batmobile targata LEGO può attualmente venire acquistata dagli utenti con una riduzione del prezzo che ammonta esattamente al 25%, e che porta di conseguenza il prezzo a soli 22,49€, a dir poco conveniente per un modellino con tanto di personaggi e effetti visivi.

Il set è pensato per sopra gli 8 anni di età e comprende, oltre che la Batmobile del film con Robert Pattinson, anche i due personaggi.

Trovate queste e tanti altri sconti sul Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.