Minieolico domestico: si installa sui tetti ed è silenzioso

Il brevetto appartiene all'azienda texana Aeromine Technologies come alternativa ai pannelli solari

Per risparmiare sulle bollette e contrastare i rincari di luce e gas di questo periodo si sta cercando di sviluppare una serie di soluzioni alternative allo scopo di produrre energia a basso costo.

In questo panorama di crisi energetica si inserisce l’azienda texana Aeromine Technologies che ha brevettato un mini impianto eolico domestico senza pale da installare sul tetto come alternativa ai tradizionali pannelli solari. Questa tecnologia promette di produrre più energia sfruttando uno spazio minore. Questa innovazione è stata convalidata anche attraverso una ricerca congiunta con i Sandia National Laboratories e la Texas Tech University.

Si tratta di un grande cilindro immobile il cui design è stato progettato per catturare il vento tramite profili alari. Questi, quando vengono colpiti dal vento, convogliano l’aria verso una turbina posta alla base che genera elettricità. Secondo i dati riportati il dispositivo raggiunge un’efficienza meccanica di circa 1/3 del limite di Betz.

L’efficienza di questo impianto è legata in modo particolare al posizionamento. Per quanto funzionino anche con basse velocità del vento rispetto alle tradizionali pale eoliche, queste strutture hanno comunque bisogno di raggiungere una velocità minima per funzionare.