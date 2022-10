Ron Masak: morto anche lo sceriffo della Signora in Giallo

A 86 anni è scomparso l'attore Ron Masak, noto per aver interpretato lo sceriffo della serie TV La Signora in Giallo.

Poco dopo la morte di Angela Lansbury è arrivata anche la notizia della scomparsa di Ron Masak, lo sceriffo di Cabot Cove, la cittadina del Maine che è stata il luogo in cui si sono svolti la maggior parte degli episodi de La Signora in Giallo.

Ron Masak è nato a Chicago nel 1936, e dopo aver studiato teatro al Chicago City College ha fatto il suo debutto sul palco nel 1954. Negli anni Sessanta è apparso in diverse serie TV come Ai Confini della Realtà, Get Smart, Vita da Strega, Wonder Woman e Sulle Strade della California.

Nel 1989 entra nel cast della Signora in Giallo, dove, fino al 1996, veste i panni di Mort Metzger, lo sceriffo che accompagna Jessica Fletcher nelle indagini sugli omicidi di Cabot Cove. La sua partecipazione a La Signora in Giallo lo porterà, nel 1998, a far parte della serie TV Colombo, nell’episodio Scandali a Hollywood.

Ron Masak ha prestato anche la sua voce per il videogioco Medal of Honor: European Assault, per interpretare il personaggio veterano Holt. Colpisce il fatto che Masak sia scomparso dieci giorni dopo Angela Lansbury, riaccendendo l’attenzione sui protagonisti della Signora in Giallo.