Diabete: cioccolato e olio d’oliva è il mix ideale

Il cioccolato e l’olio d’oliva fanno bene, perché contengono antiossidanti e prevengono l’invecchiamento. Inoltre, sono una difesa e una prevenzione per diabete e iperglicemia. Il cioccolato però può aumentare gli zuccheri nel sangue, ecco che l’olio d’oliva entra in scena e fa la sua parte. Gli studiosi hanno estratto l’oleouropeina dall’olio e aggiunta al cioccolato. La glicemia si è mantenuta normale senza aumentare. Un accorgimento utile per i diabetici, senza rinunciare a un alimento buono e in parte salutare.

Se si assumono 40 grammi di cioccolato accompagnati dall’oleuropeina, l’incremento della glicemia apportato dal cioccolato sarà contenuto. Usando questo speciale mix non servirebbe neanche più selezionare i prodotti senza zucchero e così ci si potrebbero concedere veri e propri peccati di gola. Non più di 40 grammi di cioccolato o di un altro dolce, altrimenti si rischia una modifica alla glicemia con tutti i danni che comporta.

I risultati dello studio mostrano che nei diabetici il consumo di cioccolato all’olio d’oliva riduce il picco glicemico che si ha due ore dopo l’ingestione del cioccolato senza oleuropeina. La glicemia media dopo il consumo di 40 g di cioccolata è di 140 mg/dl, dopo aver mangiato quella arricchita con oleuropeina scende a 125 mg/dl.

professor Francesco Violi, ordinario di Medicina Interna dell’università La Sapienza di Roma