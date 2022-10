The Crown 6: non ci sarà la scena dell’incidente di Diana

Netflix ha dichiarato che la scena dell'incidente di Diana a Parigi non sarà presente in The Crown 6.

Dopo la pausa delle riprese dovuta alla morte di Elisabetta II, la produzione di The Crown 6 è ricominciata, con alcune novità che sono arrivate direttamente dal set: secondo quanto rivelato dalla stessa piattaforma streaming Netflix, non sarà presente nella sesta stagione la scena dell’incidente che ha provocato la morte di Lady Diana.

L’esatto momento dello scontro dell’auto non sarà filmato e riportato in The Crown 6. Un membro della squadra di lavoro ha riferito al The Sun:

Andare a filmare a Parigi gli ultimi giorni di vita di Diana non è stato molto piacevole. Abbiamo cercato fin dall’inizio di raccontare la storia della famiglia reale in un certo modo, ma più ci siamo avvicinati al periodo più recente, e più si è reso difficile fare alcune cose. Alcuni membri della produzione hann iniziato a parlare delle loro sensazioni.

Inoltre sembra che delle fonti vicine al principe William abbiano riportato che ci sarebbe astio da parte del membro della famiglia reale sul fatto che gli ultimi giorni di vita della madre vengano raccontati come forma d’intrattenimento all’interno di una serie TV.

Ricordiamo che la quinta stagione di The Crown uscirà su Netflix il 9 novembre.