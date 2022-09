The Crown: dopo la morte di Elisabetta II la serie ha stoppato le riprese

Le riprese di The Crown sono momentaneamente in pausa in seguito alla notizia della morte di Elisabetta II. A chiedere questo provvedimento è stato il capo e coordinatore degli autori Peter Morgan, che si è espresso pubblicamente dopo la scomparsa della regina.

Ecco le parole di Peter Morgan:

Stoppiamo le riprese per una questione di rispetto. The Crown è una lettera d’amore a Elisabetta II, e per il momento non voglio aggiungere altro, se non silenzio e rispetto. Mi aspetto che le riprese vengano fermate.

Attualmente sono in corso le riprese della sesta stagione di The Crown. Già nel 2016 il regista e coordinatore di tutto il progetto di The Crown, Stephen Daldry, si era espresso parlando del fatto che la serie TV sia una lettera d’amore ed un tributo alla figura di Elisabetta II.

In attesa del proseguimento delle riprese di The Crown 6, aspettiamo il debutto della quinta, che avverrà a novembre, con Imelda Staunton nel ruolo della regina Elisabetta, ora al suo terzo casting principale dopo Claire Foy e Olivia Colman. Nel cast, come volti nuovi, avremo anche Khalid Abdalla che interpreterà Dodi Fayed, mentre dopo che nella quarta stagione Lady D è stata interpretata da Emma Corrin, nella quinta sarà Elizabeth Debicki a vestirne i panni.Ricordiamo che The Crown segue il percorso di Elisabetta II e dei reali, a partire dal suo insediamento come regina d’Inghilterra. Tra i personaggi storici che sono comparsi nel telefilm possiamo menzionare Winston Churchill (John Lithgow), Re Giorgio VI (Jared Harris), Margaret Thatcher (Gillian Anderson), John F. Kennedy (Michael C. Hall).