Silent Hill 2 Remake: nuovi dettagli dal PlayStation Blog

Silent Hill 2 Remake è stato annunciato ieri sera in occasione dell’evento dedicato al futuro della serie Konami. A poche ore dal reveal, arrivano nuovi dettagli direttamente dal PlayStation Blog. Il producer del gioco Motoi Okamoto ha spiegato come Bloober Team darà nuova vita al capolavoro immortale di Konami, cercando di mantenere intatta l’atmosfera che ha reso celebre l’originale, modernizzando al tempo stesso molti aspetti del gameplay.

Silent Hill 2 è un classico intramontabile e amatissimo dai fan e, anche se sembra un cliché, tra quei fan vi è proprio Bloober Team. Questo è anche il motivo per cui stiamo trattando il lavoro di remake con la massima cura e rispetto per l’opera originale. Alla luce di ciò, uno dei nostri obiettivi principali è preservare l’atmosfera che ha reso Silent Hill 2 eccezionale, modernizzando al contempo molti aspetti del gameplay complessivo del gioco. Stiamo lavorando a stretto contatto con i creatori originali, tra cui Akira Yamaoka e Masahiro Ito, per garantire che lo spirito di Silent Hill resti inalterato. Uno dei nuovi elementi che potresti notare dal trailer di presentazione è l’adozione di una prospettiva over-the-shoulder. Con questo cambiamento desideriamo coinvolgere ancora più profondamente i giocatori, farli sentire parte di questo mondo irreale e offrire loro un’esperienza davvero intensa su tutti i livelli.

Il gioco, inoltre, sfrutterà tutta la potenza di Unreal Engine 5 per portare in vita la celebre città sinistra e nebbiosa in modi mai visti prima. Alcune delle funzionalità di Unreal Engine 5 che vale la pena citare sono Lumen e Nanite, che consentiranno di portare l’esperienza di gioco ad un nuovo livello di dettaglio e realismo. “Lumen è una soluzione di illuminazione globale completamente dinamica che reagisce immediatamente ai cambi di scena e luce. Ciò significa che la luce interagisce con l’ambiente in modo realistico, proprio come nel mondo reale. In questo modo, l’intero ambiente di gioco è illuminato in modo più naturale. La tecnologia Nanite, d’altra parte, è uno strumento straordinario per i designer di livelli. Grazie ad essa, possono creare mondi incredibilmente dettagliati e ambienti che sembrano davvero reali.”

Grazie alle funzionalità audio 3D di PS5, inoltre, i giocatori riusciranno a determinare con esattezza la direzione da cui proviene il suono. Il motore audio WWise crea un paesaggio sonoro realistico e credibile che aiuta i giocatori a immergersi nel gioco. Ovviamente, il gioco sfrutterà anche tutte le funzionalità del Dualsense per garantire un’esperienza orrorifica ancor più coinvolgente ed immersiva.