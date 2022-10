Lucca Comics & Games 2022: il programma della Music & Comics Arena

La Music & Comics Arena arriva a Lucca Comics & Games all’insegna della continuità con il programma musicale del festival e, nel trovare casa al Pala Tagliate di Lucca, si propone come un polo di svago e divertimento in cui la musica sarà il fil rouge della festa. Grazie alla nuova venue, che garantirà le attività anche in condizioni atmosferiche avverse, l’offerta di attività e servizi permetterà a tutti i visitatori di trovare una “casa accogliente” fino a tarda sera.

Tra i molti compagni d’avventura, troviamo Ristogest, con il progetto Street Food National League, EMP, con il suo stile Live Loudche accompagnerà tutte le serate del festival, KST – kpop show time che ci porterà in Corea, RiotGames, che ci mostrerà il mondo di League of Legends…

Tanti saranno gli appuntamenti musicali e gli spettacoli d’intrattenimento previsti ogni pomeriggio a partire dalle 15:00 alla Music & Comics Arena, tutti da scoprire nel programma già online, per i quali sarà necessario esibire il biglietto d’ingresso del festival. Ma è il programma serale, in particolare, che si prepara a sorprendere anche il pubblico più esigente.

La sera di apertura della manifestazione, il 28 ottobre alle 21.30, regalerà a Lucca un concerto sinfonico unico, su un palco ipertecnologico allestito per l’occasione: The Witcher 3: Wild Hunt – Music from the Continent, con la super ospite internazionale Eímear Noone, prima donna ad aver diretto l’orchestra degli Academy Awards, autrice di 26 colonne sonore di film e videogames, tra cui World of Warcraft; le sue musiche hanno raggiunto oltre 100 milioni di persone in quasi 15 anni. I brani della colonna sonora originale di The Witcher 3: Wild Hunt e le sue espansioni saranno eseguiti dai musicisti dell’Orchestra Giovanile Italiana di Fiesole (70 elementi), accompagnata dalla band folk metal polacca Percival Schuttenbach. Per questo evento speciale sono già disponibili i biglietti su Vivaticket, scontati per chi è in possesso del biglietto di Lucca Comics & Games.

Il 29 ottobre alle 21.30 sarà invece il symphonic metal dei Rhapsody of Fire a incendiare il palco, con la prima e unica tappa italiana del loro tour europeo, preceduta dalla performance delle giovani promesse Moonlight Haze. I biglietti sono in vendita sul circuito di Ticketone (biglietto intero) e su circuito Vivaticket (biglietto ridotto solo per i possessori di un biglietto o abbonamento valido per Lucca Comics & Games 2022).

Grande incontro tra musica ed esports è previsto il 30 ottobre alle 21.30 con l’evento League of Legends Night, in compagnia del mondo hip-hop di Nitro, del dj-set di Manuelito/Hell Raton e, a seguire, la diretta della semifinale dei Worlds, un appuntamento davvero spettacolare che mette insieme musica ed esports per un big party che permetterà al pubblico di continuare a divertirsi e rifocillarsi in tutta tranquillità fino a tarda notte. Per partecipare a questo evento, oltre ad esibire il biglietto di Lucca Comics & Games, sarà necessario ritirare un coupon gratuito presso il Welcome Desk situato in Piazzale Verdi, fino ad esaurimento posti.

Per tutti gli amanti delle sigle, il 31 ottobre sera non poteva mancare un Halloween davvero speciale con la Anime Night, che verrà introdotta dallo show Neverland degli Animeniacs Corp. e culminerà nel concerto dalla regina delle sigle Cristina D’Avena, accompagnata dall’irriverenza dei mitici Gem Boy. Per partecipare a questo evento, oltre ad esibire il biglietto di Lucca Comics & Games, sarà necessario ritirare un coupon gratuito presso il Welcome Desk situato in Piazzale Verdi, fino ad esaurimento posti.

Il pomeriggio del 29 ottobre sarà dedicato ad un’altra novità di questa edizione: il “K-Contest: All Stars“, il contest nazionale italiano dedicato a tutti i ballerini del k-pop! creato da KST – Kpop Show Time con l’approvazione del Consolato Generale di Corea, vedrà sfidarsi i concorrenti con le coreografie dei gruppi coreani più amati. E ancora musica live a seguire con i Chocobo Band, che rielaboreranno con la grinta del progressive metal giapponese i brani più belli tratti dalle colonne sonore di Final Fantasy. Anche Quei due sul server promettono di farvi divertire, con tante gag e uno spettacolo interattivo, in cui coinvolgeranno il pubblico in una enorme partita a “Incipit”.

Il 30 ottobre, a partire dalle 15.30, musica e fumetto si incontreranno nell’opera metal “Alfred – Il lato oscuro del bene”, di cui verrà proposto un estratto di 30 minuti sul palco, con la voce del protagonista affidata ad Alessandro Carmignani e l’accompagnamento di otto strumentisti. Sarà poi il momento dei Dari, che faranno tappa a Lucca con il loro nuovo Tour e porteranno sul palco la loro musica “emotronica”, riproponendo i tormentoni che li hanno resi noti al grande pubblico, insieme all’inconfondibile look ispirato al visual kei.

Non poteva mancare il “capitano” Giorgio Vanni, che il 30 ottobre alle 18.00 sbarcherà a Lucca con l’energia che caratterizza ogni sua performance e regalerà al pubblico il meglio dei suoi successi, ormai diventati veri e propri inni di generazioni cresciute con l’inconfondibile stile dance che caratterizza il suo sound.

Da non perdere il 31 ottobre la Zapping Band, che proporrà un amarcord di sigle che hanno fatto la storia della televisione italiana e Miwa e i suoi componenti, questa volta in versione Big Band, con il loro nuovo show “Swing City”.

Sempre per gli amanti delle sigle, il 28 ottobre alle 15.30 l’appuntamento è con la Finale dell’Anime Vocal Contest, che prevede una produzione discografica in palio per il vincitore e vanterà la partecipazione speciale di Jack Mazzoni, Dj di fama internazionale con 300 milioni di streaming sulle piattaforme digitali, ospite in giuria e nel “dopo-contest” con un dj-set esplosivo.

Il 1° novembre, per chiudere in bellezza il programma che vede coinvolto il mondo delle sette note, sono previsti appuntamenti davvero speciali: potrete cantare insieme a Emanuela Pacotto le canzoni di One Piece, lasciarvi conquistare dal duo Le Coccinelle Blu, incontrare i fantastici Andrea Rock e Zeth Castle, che parleranno dell’importanza della musica nella cultura pop nel loro viaggio intitolato “Into the Musicverse”. Un incontro esclusivo è invece previsto per gli Oliver Onions, che si racconteranno al pubblico presso la Sala REC. Ancora musica sul palco con il power metal dei Trick Or Treat e, infine, l’attesissimo concerto di chiusura dei Nanowar of Steel, la band leader del metal band parodico.

Noi siamo pronti ai blocchi di partenza! Voi?

IL PROGRAMMA MUSIC, MODALITÀ DI ACCESSO

Partendo dai grandi concerti delle prime due serate, che prevedono l’acquisto di un biglietto ridotto per tutti i visitatori del festival, sul palco si alterneranno molti spettacoli pomeridiani per i quali sarà sufficiente esibire il biglietto di Lucca Comics & Games, e diverse serate a tema molto speciali alle quali si potrà accedere presentando, oltre al biglietto del festival, un coupon gratuito da ritirare presso il Welcome Desk di piazzale Verdi fino a esaurimento posti. Segue il programma dettagliato con tutte le informazioni.